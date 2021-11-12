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Стало известно о состоянии брата и сына убитого в Дагестане имама

Lenta.ruиещё 16
5 часов назад

Стало известно о состоянии брата и сына убитого в Дагестане имама
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брат и сын имама мечети, убитого в дагестанском селе Аметеркмахи, находятся в реанимации больницы Акушинского района с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета (СК).

В СК подтвердили, что конфликт произошел из-за давнего земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом. «Прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Подчеркивается, что раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом», — рассказали следователи.

Об убийстве в селе сообщили местные власти. Отмечалось, что нападавший Асадулла Рахманов пришел в мечеть с автоматом, чтобы разобраться с обидчиками. Известно, что ранее он был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на двух человек и незаконном обороте огнестрельного оружия.

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