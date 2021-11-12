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ФСИН просит заменить Соболь условное наказание за проникновение в чужое жилье на реальное

ТАССиещё 8
11 часов назад

ФСИН требует заменить экс-юристу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь условное наказание в виде исправительных работ на реальное по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

ФСИН попросила для Любови Соболь реальный срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В суд поступило ходатайство ФСИН об отмене условного осуждения Соболь в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. Служба исполнения наказания требует заменить осужденной условные исправительные работы на реальные. Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.

Адвокат Соболь Владимир Воронин заявил ТАСС, что пока не ознакомился с ходатайством ФСИН.

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Ранее мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Через некоторое время она покинула Россию. Это произошло после ее приговора по второму делу - о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

Криминал,Происшествия,Любовь Соболь,Владимир Воронин,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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