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Из российской психбольницы сбежал осужденный за убийство

Lenta.ruиещё 3
13 минут назад

Из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Подмосковья сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в отделе полиции и на сотрудника больницы.

Из психбольницы Подмосковья сбежал осужденный за убийство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник уточняет, что в 10:38 утра в четверг, 4 ноября, охране позвонили из третьего отделения и сообщили о конфликте персонала с пациентом. Затем в 10:43 сотрудникам охраны сообщили о побеге.

У сбежавшего 33-летнего россиянина диагностировано психическое расстройство. Он был осужден за убийство по ч.1 ст. 105 УК РФ.

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Ранее сбежавшего из психбольницы члена банды Шамиля Басаева задержали в Астрахани. Сообщалось, что в ходе совместной операции с ФСБ полицейские задержали 40-летнего Магомеда Алханова, который 27 октября сбежал из психиатрической больницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы.

Криминал,Происшествия,Шамиль Басаев,ФСБ,
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