Из психбольницы Подмосковья сбежал осужденный за убийство

Из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Подмосковья сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в отделе полиции и на сотрудника больницы.

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Источник уточняет, что в 10:38 утра в четверг, 4 ноября, охране позвонили из третьего отделения и сообщили о конфликте персонала с пациентом. Затем в 10:43 сотрудникам охраны сообщили о побеге.

У сбежавшего 33-летнего россиянина диагностировано психическое расстройство. Он был осужден за убийство по ч.1 ст. 105 УК РФ.