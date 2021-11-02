Пик активности телефонных мошенников зафиксировали в России

Пик активности телефонных мошенников, которые представляются силовиками, зафиксировали в России осенью. Об этом говорится в исследовании Kaspersky Who Calls.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Отмечается, что в сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем этого года. Злоумышленники представляются сотрудниками госструктур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции.

— На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам, — сообщил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По его словам, мошенники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать собственные ФИО и данные подставного удостоверения сотрудника полиции.

Злоумышленники чаще всего убеждают жертву, что некто подделал его документы и пытается снять все средства со счета в банке. Обычно преступники выясняют, кому и когда человек в последний раз представлял свои личные данные, потом вынуждают его назвать конфиденциальную информацию и код из СМС с подтверждением перевода денег на счет мошенника или самостоятельно перечислить их на якобы безопасный счет, сообщает газета «Известия».