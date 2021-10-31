Двух девочек нашли убитыми в Тыве. Что известно о произошедшем

В республике Тыва сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления — 23-летний уроженец Тес-Хемского района предположительно убил двух сестер, 9 и 14 лет. С его участием проводятся необходимые следственные действия. Мужчине, которого уже привлекали к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ, грозит пожизненное лишение свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В столице республики Тыва - городе Кызыл - убиты две девочки. Сообщение о том, что сестер 9 и 14 лет обнаружили с множественными травмами у дома N 37/3 по улице Лопсанчапа, поступило в дежурную часть УМВД России около 5 часов утра (час ночи по московскому времени) воскресенья, 31 октября.

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"9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя – позднее в медицинском учреждении", - проинформировала пресс-служба МВД по республике Тыва.

В сообщении на сайте ведомства также указано, что по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, привлекавшийся к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. С его участием проводятся необходимые следственные действия.

Следственными органами управления СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетних).

"В настоящее время по уголовному делу проведены осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств причинения смерти несовершеннолетним. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в релизе на сайте управления Следственного комитета по республике.

Смертная казнь или пожизненное заключение

Санкция статьи, в рамках которой возбудили дело после убийства двух девочек в Кызыле, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни (в РФ действует мораторий на применение высшей меры наказания – "Газета.Ru").

Отметим, что 41% россиян полагают, что следует восстановить смертную казнь, "как это было в начале 1990 х годов" — до введения моратория. По оценкам граждан РФ, чаще всего к ней следует приговаривать за изнасилование детей, серийные убийства, терроризм и подготовку госпереворота, умышленное убийство и торговлю наркотиками.

"Самая главная, самая резкая и нетерпимая реакция — к преступлениям против несовершеннолетних. Это понятно, потому что затрагивает самые чувствительные моменты - отношение к детям. В социальном смысле это беспокойство о будущем, о воспроизводстве потомства. Забота о детях - это главный фокус и наиболее важная часть социальных отношений. Это безусловная ценность, поэтому и степень стремления к наказанию за совершение таких преступлений максимальна. Тем более, когда случаются такого рода преступления, естественно, реакция следует эмоциональная, мстительная", - пояснил социолог Лев Гудков.

По оценкам экспертов в области права, необходимо учитывать, что российские суды могут ошибаться при вынесении обвинительных приговоров.