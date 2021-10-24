Подозреваемого в жестоком убийстве в Орске задержали

"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области совместно с полицейскими МУ МВД России "Орское" установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки в Орске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался", - указано в сообщении.