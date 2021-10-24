В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+18° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.57
Войти в почту

В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемому в жестоком убийстве

Газета.Ruиещё 9
24 октября 2021

В Оренбургской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девушки, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу УМВД по Оренбургской области.

Подозреваемого в жестоком убийстве в Орске задержали
Фото: СК РФСК РФ

"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области совместно с полицейскими МУ МВД России "Орское" установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки в Орске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался", - указано в сообщении.

Ранее в Орске обнаружили чемодан с обезглавленным телом девушки. Чемодан с останками был обнаружен в кустах возле одного из домов, его нашли гуляющие рядом дети. Личность убитой девушки на данный момент не установлена, расследованием возбужденного уголовного дела занимается центральный аппарат СК России.

Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители