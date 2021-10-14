Число жертв норвежского стрелка из лука выросло до пяти

В Норвегии, по данным СМИ, выросло количество человек, погибших из-за нападения преступника, вооруженного луком со стрелами. К настоящему моменту, как сообщает пресса, зарегистрировано пять жертв атаки.

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Кроме того, согласно телеканалу NRK, в результате произошедшего пострадал сотрудник полиции, находившийся на момент инцидента в штатском. Точное число пострадавших, как пишет СМИ, правоохранительными органами пока не озвучивается.