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В российском регионе из психбольницы сбежали три пациента

Lenta.ruиещё 10
10 часов назад

На Кубани из психбольницы сбежали трое пациентов. Один из них убил человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента, находившиеся там на лечении. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Краснодару.

По версии правоохранительных органов, мужчины спилили решетку больницы, после чего совершили побег.

«Одного из них, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в республике Адыгея, поселке Яблоновский по месту жительства», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Один из двух пациентов, до сих пор остающихся на свободе, имеет судимость за совершение особо тяжкого преступления.

В августе 2021 года в психдиспансере Новой Бряни Заиграевского района Бурятии произошел бунт с участием 60 пациентов. В этот момент семь осужденных решили сбежать. Тогда сообщалось, что у них диагностированы различные психические расстройства.

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