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Пожилой мужчина забил немощного соседа светильником, а утром забыл об этом

Газета.Ru
17 часов назад

В центре социальной помощи в Новгородской области 82-летний подозреваемый избил соседа по палате светильником, а потом задушил, сообщает региональное управление СК.

Пожилой мужчина забил соседа светильником и забыл об этом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в Парфинском комплексном центре социального обслуживания населения в одной из палат стационара, расположенного в поселке Пола, пожилой мужчина нанес своему соседу по палате не менее восьми ударов светильником по голове и конечностям, после он закрыл избитому рот и нос, ограничивая тем самым доступ воздуха. Пострадавший мужчина находился на реабилитации после инсульта и не мог оказывать сопротивление.

"Смерть мужчины наступила от механической асфиксии. После совершения убийства подозреваемый выбросил в туалет постельное белье потерпевшего и лег спать", - говорится в сообщении.

Что стало причиной нападения, не уточняется. Как сообщают местные СМИ, тело убитого обнаружила санитарка, когда делала обход, рядом в палате спал нападавший. Когда прибывшая на место полиция стала беседовать с ним по поводу убийства, мужчина заявил, что "спал, ничего не видел и не помнит".

Ранее в Хабаровске 19-летняя девушка убила соседку в реабилитационном центре.

Криминал,Происшествия,СКР,
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