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Бывший полицейский заступился за знакомую и открыл стрельбу в Москве

Мослентаиещё 2
38 минут назад

Бывший сотрудник полиции открыл стрельбу из наградного пистолета в Москве, заступившись за знакомую. Об инциденте рассказал телеканал РЕН ТВ.

Бывший полицейский открыл стрельбу в Москве
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

По информации источника, к женщине пристали двое мужчин. За россиянку заступились ее друзья, один из которых оказался экс-полицейским. Когда между участниками конфликта началась драка, бывший сотрудник органов выстрелил в обидчиков знакомой.

После этого злоумышленники скрылись с места событий. Один из них позже обратился в больницу с огнестрельным ранением.

Экс-правоохранителя госпитализировали с переломом в области лица. После конфликта в больницу с различными травмами также попали две женщины.

Ранее полицейские задержали троих мужчин, стрелявших из автомобиля Mercedes на Киевском шоссе. Позднее стало известно, что в машине находились уроженцы Дагестана в возрасте от 28 до 34 лет.

Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,РЕН ТВ,
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