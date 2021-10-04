Бывший полицейский открыл стрельбу в Москве

Бывший сотрудник полиции открыл стрельбу из наградного пистолета в Москве, заступившись за знакомую. Об инциденте рассказал телеканал РЕН ТВ.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По информации источника, к женщине пристали двое мужчин. За россиянку заступились ее друзья, один из которых оказался экс-полицейским. Когда между участниками конфликта началась драка, бывший сотрудник органов выстрелил в обидчиков знакомой.

После этого злоумышленники скрылись с места событий. Один из них позже обратился в больницу с огнестрельным ранением.

Экс-правоохранителя госпитализировали с переломом в области лица. После конфликта в больницу с различными травмами также попали две женщины.