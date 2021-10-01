В Москве задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Полицейские совместно с сотрудниками Интерпола задержали на территории Новой Москвы гражданина Венгрии, который совершил преступление у себя на родине. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
28-летний иностранец находился в международном розыске после того, как совершил разбой на территории Венгрии. После этого мужчина скрылся из страны.
У задержанного была временная регистрация в Москве. Однако преступника обнаружили по другому адресу в поселении Сосенском.
Мужчину передали специалистам Интерпола. Его дальнейшая судьба не уточняется.
Ранее в Москве заедержали преступника, находящегося в федеральном розыске. Изначально мужчину остановили из-за отсутствия перчаток в транспорте. Позднее оказалось, что пассажира разыскивают за кражу.