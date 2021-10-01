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Под делу об убийстве студенток в Оренбургской области допрошены более 100 свидетелей

Газета.Ruиещё 1
51 минуту назад

Следователи допросили более 100 человек по делу об убийстве трех студенток в городе Гай в Оренбургской области.

Под делу об убийстве студенток в Оренбургской области допрошены более 100 свидетелей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"По уголовному делу к настоящему времени допрошено более 100 свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление, произведены многочисленные осмотры мест происшествия", - говорится в публикации на сайте регионального СУ СК России.

Также правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения убийства, личные гаджеты потерпевших. Назначено 14 экспертиз, продолжается поиск лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее родители убитых студенток в Оренбургской области прокомментировали трагедию.

30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были найдены тела двух проживавших в квартире девушек. На их телах зафиксированы следы насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружили еще одно тело с аналогичными телесными повреждениями. В СК России заявили, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медколледже. Молодые девушки приехали в регион из Башкирии получать образование. Заведено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

Криминал,Происшествия,СКР,
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