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Экс-министра сельского хозяйства Тувы обнаружили изрезанным возле мертвой жены

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол был найден изрезанным в квартире рядом с телом погибшей жены. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Тыва Аллу Нурсат.

Экс-министра Тувы обнаружили раненым возле погибшей жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, вечером 22 сентября в правоохранительные органы города Кызыл сообщили об обнаружении в квартире по месту проживания на улице Байхакской тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резанным ранением в области груди.

Как рассказала Нурсат, мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах. В июле 2016 он был арестован и отправлен в отставку. По версии следствия, Тыт-оол в 2013 году зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство. Тогда чиновник был председателем администрации Тес-Хемского района.

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Криминал,Происшествия,МВД,
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