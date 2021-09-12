Помощника пастора подозревают в махинациях на 58 млн рублей

В столице задержали бывшего помощника пастора церкви "Христианская миссия". Мужчину подозревают в том, что, пользуясь репутацией, он одалживал деньги у разных людей, а потом попытался скрыться, сообщает РБК со ссылкой на ставропольское управление полиции.

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"Задержание провели сотрудники управлений МВД и ФСБ по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в течение четырех лет он брал деньги у жителей Ставропольского края, России и других стран, называя разные цели и пользуясь своей репутацией помощника пастора и хорошими отношениями с прихожанами.

"Граждане, безоговорочно доверяя мужчине, передавали ему деньги, суммы которых варьировались от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей", — пояснили в ведомстве.

Позднее он попытался скрыться в столице. Однако мужчина был объявлен в федеральный розыск: потерпевшие подали в полицию 11 заявлений, а общую сумму ущерба оценили в 58 млн руб.

Ранее были задержаны четверо фигурантов, в том числе один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин — все арестованы и находятся в СИЗО. Кроме того, на их имущество общей стоимостью свыше 110 млн рублей наложен арест. Предварительный ущерб от деятельности платформы составил более миллиарда рублей.