Стали известны подробности ареста генерала Минобороны

Генерал Минобороны Руслан Алахвердиев, по версии следствия, незаконно давал указания о привлечении военнослужащих к работам на дачных участках у себя самого и своих знакомых, а также получил взятку от руководства подрядной организации, занимающейся научными исследованиями и разработками. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на правоохранителей.

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Не исключено, что в деле могут появиться другие фигуранты. Пока же обыск был проведен у начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, проходящего по делу свидетелем. Тем временем суд подтвердил законность ареста господина Алахвердиева.

Ранее стало известно, что арест генерала признали законным. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.