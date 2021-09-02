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Мужчина с пистолетом ограбил банк в Ленобласти

News.ru
27 минут назад

Неизвестный мужчина с пистолетом ворвался в банк в городе Кудрово Ленинградской области. Он украл больше 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчина с пистолетом ограбил банк в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл примерно в 16:00. В офис банка зашёл мужчина, сказал, что у него якобы есть граната, и наставил на кассира пистолет, а затем потребовал деньги.

Забрал деньги — больше 1 млн рублей — и сбежал, — рассказал собеседник журналистов.

В пресс-службе местного ГУ МВД оценили украденную сумму в 1,5 млн рублей. ЧП произошло в доме  3 по Ленинградской улице. Сейчас силовики ищут преступника.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали вооружённого ножом пожилого мужчину, который пытался ограбить банк. Угрожая ножом, преступник потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудники кредитной организации успели нажать тревожную кнопку, и вскоре на место прибыл наряд силовиков.

После задержания злоумышленника доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что ему 64 года, он проживает по соседству с банком, который пытался ограбить.

Криминал,Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Ленинградская Область,
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