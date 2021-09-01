СМИ: у высокопоставленного сотрудника ГИБДД на Дону прошли обыски

«Обнаружено оружие, которое хранилось с нарушением существующих норм. При этом оружием данный сотрудник владел на законных основаниях. Также обнаружен ряд дорогостоящих украшений из драгоценных металлов», – сообщает источник «ТАСС». По информации источника РИА Новости, обыски прошли дома и на работе у начальника ГИБДД Миллеровского района. Также сообщается о том, что у начальника нашли деньги и его шарж с золотой цепью на фоне автомобиля в стиле 90-х. Ранее в следственном комитете по Ростовской области сообщили, что в отношении нескольких сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье за превышение полномочий. По версии следствия, за незаконные вознаграждения инспекторы не наказывали нарушителей. От работы инспекторов отстранили на время проверки, им грозит увольнение. Отметим, это не первый случай в регионе, связанный с обысками и элитными часами. В 2019 году у замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша была обнаружена коллекция аксессуаров на 7,5 миллиона рублей во время обысков в Ростове. Информация уточняется. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что задержанному донскому чиновнику нашли замену. Фото: sledcom.ru