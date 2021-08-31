В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Киллерам вынесли приговор за убийство российского бизнесмена

Lenta.ru
11 минут назад

В Тюмени суд вынес приговор по делу о заказном убийстве владельца АЗС Сергея Княжева, которого расстреляли 8 октября 2015 года на улице города. Об этом сообщает 72.ru.

Расстрелявшим тюменского бизнесмена вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киллера Игоря Кузьмина приговорили к 16,5 годам лишения свободы. Заказчика убийства Сергея Хомича, бывшего партнера погибшего, осудили на 10 лет.

Суд также постановил взыскать с осужденных два миллиона рублей в пользу сына Княжева в качестве компенсации морального ущерба.

Сергея Княжева убили в 2015 году. Киллера нашли лишь через пять лет. Как установило следствие, мотивом убийства была корысть. Бывшие партнеры погибшего Хомич и Эдуард Ермишкин мошенническим путем получили право на недвижимость Княжева, обманув его несовершеннолетних детей, которые должны были получить наследство. В афере им помогла бухгалтер предприятия.

Ермишкина осудили к 10 годам заключения. Бухгалтера только будут судить.

Криминал,Происшествия,Игорь Кузьмин,Тюмень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители