Расстрелявшим тюменского бизнесмена вынесли приговор

В Тюмени суд вынес приговор по делу о заказном убийстве владельца АЗС Сергея Княжева, которого расстреляли 8 октября 2015 года на улице города. Об этом сообщает 72.ru.

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Киллера Игоря Кузьмина приговорили к 16,5 годам лишения свободы. Заказчика убийства Сергея Хомича, бывшего партнера погибшего, осудили на 10 лет.

Суд также постановил взыскать с осужденных два миллиона рублей в пользу сына Княжева в качестве компенсации морального ущерба.

Сергея Княжева убили в 2015 году. Киллера нашли лишь через пять лет. Как установило следствие, мотивом убийства была корысть. Бывшие партнеры погибшего Хомич и Эдуард Ермишкин мошенническим путем получили право на недвижимость Княжева, обманув его несовершеннолетних детей, которые должны были получить наследство. В афере им помогла бухгалтер предприятия.