Арестованы обвиняемые в убийстве девочки в Башкирии

"По версии следствия, 26 августа 2021 года обвиняемые, находясь в частном доме одного из злоумышленников в селе Питяково, после застолья по случаю дня рождения подруги потерпевшей, совершили в отношении последней преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме", - говорится в сообщении.