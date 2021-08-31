В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Арестованы обвиняемые в убийстве и изнасиловании 15-летенй девочки в Башкирии

Газета.Ru
15 минут назад

В Башкирии двое обвиняемых в изнасиловании и убийстве девушки-подростка заключены под стражу на два месяца, сообщили в региональном управлении СК.

Арестованы обвиняемые в убийстве девочки в Башкирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По версии следствия, 26 августа 2021 года обвиняемые, находясь в частном доме одного из злоумышленников в селе Питяково, после застолья по случаю дня рождения подруги потерпевшей, совершили в отношении последней преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме", - говорится в сообщении.

Двое жителей Питяково - 21 и 24 лет - обвиняются по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Обвиняемые признали вину в содеянном. Ранее сообщалось, что в Башкирии обнаружили тело убитой пятнадцатилетней девочки.

Следствие установило, что компания несовершеннолетних праздновала день рождения, когда к молодым людям присоединились двое подозреваемых. Один из них предложил продолжить празднование у него дома.

Криминал,Происшествия,СКР,Башкортостан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители