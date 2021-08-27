В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Reuters: ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя ИГ

News.ruиещё 23
1 час назад

Атака на международный аэропорт Кабула была организована террористами ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка), сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя ИГ
Фото: Msgt. Donald R. Allen/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look PressMsgt. Donald R. Allen/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

ИГ берёт ответственность за атаку у аэропорта Кабула, — говорится в сообщении агентства.

Несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Один из них — неподалёку от отеля Baron, где, как уверены западные СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сначала взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что при взрывах погибли более 60 человек, более 150 пострадали.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне не считают запрещённую в РФ террористическую организацию «Талибан» организатором взрывов около аэропорта Кабула. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. По словам офицера, цели талибов и США совпадают — вывод американских войск в срок.

Криминал,Происшествия,Кеннет Маккензи,Талибан,Исламское государство,Пентагон,Reuters,Россия,Кабул,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители