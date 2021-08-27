Ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя ИГ

Несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Один из них — неподалёку от отеля Baron, где, как уверены западные СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сначала взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что при взрывах погибли более 60 человек, более 150 пострадали.