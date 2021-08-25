В Тюмени следователи вышли на след и задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах и во дворах города за последние полтора месяца и установили подозрительного мужчину.

«Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам», — отметил источник.

Подозреваемый задержан днем 25 августа. Сейчас его везут на допрос к следователю, после чего будут назначены необходимые для следствия экспертизы.

Следственную групп возглавляет лучший «охотник на маньяков» — Евгений Карчевский. Он — следователь центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. На счету Карчевского — поимка «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова.

24 августа сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области после убийства восьмилетней школьницы. Дело о пропаже девяти детей передали в главное управление СКР. Как отметили в ведомстве, первый случай пришелся на 1997 год. Последней пропала восьмилетняя Настя Муравьева, тело которой нашли 19 августа на берегу озера Оброчного.