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В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

ТАССиещё 2
7 минут назад

Неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, она госпитализирована с отравлением. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве мужчина вколол подростку неизвестное вещество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел накануне на юго-востоке Москвы. Неизвестный мужчина подошел к 15-летней девочке и вколол ей неустановленное вещество. В результате подросток потеряла сознание, ее госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в детскую городскую больницу госпитализирована девочка 2006 года рождения с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом". По данному факту организована доследственная проверка.

"В настоящее время следователи выехали в больницу к девочке для уточнения всех обстоятельств, произошедших с ней накануне. Опрашиваются родители, а также круг общения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили, что также проводят проверку по данному факту.

Криминал,Происшествия,Юлия Иванова,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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