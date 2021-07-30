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Связанную мертвую женщину нашли в сумке на российском пляже

Lenta.ruиещё 3
45 минут назад

В Самаре на пляже нашли сумку со связанной мертвой женщиной внутри. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Связанную мертвую женщину нашли в сумке на пляже Самары
Фото: Publis domainPublis domain

По данным ведомства, ее обнаружили вечером 29 июля на пляже набережной реки Волги в районе Вилоновского спуска. В транспортной сумке находилось тело со связанными конечностями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

30 июля сообщалось, что на дне карельского озера обнаружили тумбочку со спрятанным внутри телом россиянки. По данным издания, страшная находка всплыла на озере в Сегежском районе. Внутри тумбочки находилось тело 31-летней Евгении Колмыковой, которая пропала 27 июня. В убийстве подозревается сожитель.

Криминал,Происшествия,Самара,
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