Связанную мертвую женщину нашли в сумке на пляже Самары

В Самаре на пляже нашли сумку со связанной мертвой женщиной внутри. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

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По данным ведомства, ее обнаружили вечером 29 июля на пляже набережной реки Волги в районе Вилоновского спуска. В транспортной сумке находилось тело со связанными конечностями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий.