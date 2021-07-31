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Подруги убитой полицейским самарской школьницы рассказали о ее личной жизни

Газета.Ruиещё 26
5 часов назад

Подруги 15-летней школьницы из Самарской области, в убийстве которой подозревают подполковника полиции, рассказали о личной жизни погибшей. Об этом сообщает РЕН ТВ. По их словам, у подростка давно не было возлюбленного и она никогда не упоминала о полицейском, которого подозревают в ее убийстве. "Она была в отношениях, но давно рассталась с молодым человеком", — сказала другая подруга школьницы, не пожелав назвать имя этого молодого человека. Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, сотрудник полиции сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, мужчина мог убить девочку, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Позже полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили. Ранее была опубликована предсмертная переписка убитой под Самарой школьницы.

Подруги убитой полицейским самарской школьницы рассказали о ее личной жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Убийство ,Самарская Область,
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