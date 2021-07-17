В МВД планируют внедрить по всей России систему «Паутина» до конца года

Министерство внутренних дел России
запланировало до конца текущего года ввести в эксплуатацию систему "Паутина" в своих подразделениях по всей стране. Об этом пишет ТАСС. Система предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе и для выявления угнанных автомобилей. "Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года", — подчеркнули в пресс-центре МВД. Кроме прочего, благодаря системе можно будет предупредить и пресечь административные правонарушения, выявить транспортные средства участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП. Также сообщается, что подразделения Госавтоинспекций смогут автоматизировать свою деятельность по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами. Отмечается, что система "Паутина" уже работает в Центральном федеральном округе России. Ранее стало известно, что МВД начало применять в нескольких регионах новую систему распознавания лиц людей и силуэтов автомобилей. Она позволяет также отслеживать траекторию движения объектов и считать их количество.