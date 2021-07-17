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МВД внедрит систему "Паутина" по всей России до конца года

Газета.Ruиещё 8
9 часов назад
Министерство внутренних дел России запланировало до конца текущего года ввести в эксплуатацию систему "Паутина" в своих подразделениях по всей стране. Об этом пишет ТАСС. Система предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе и для выявления угнанных автомобилей. "Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года", — подчеркнули в пресс-центре МВД. Кроме прочего, благодаря системе можно будет предупредить и пресечь административные правонарушения, выявить транспортные средства участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП. Также сообщается, что подразделения Госавтоинспекций смогут автоматизировать свою деятельность по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами. Отмечается, что система "Паутина" уже работает в Центральном федеральном округе России. Ранее стало известно, что МВД начало применять в нескольких регионах новую систему распознавания лиц людей и силуэтов автомобилей. Она позволяет также отслеживать траекторию движения объектов и считать их количество.
В МВД планируют внедрить по всей России систему «Паутина» до конца года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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