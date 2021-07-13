Угрожавшему выбросить сына с балкона грозит до 10 лет колонии

"Поскольку речь идет о подготовке к совершению преступления, то дать максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 105 УК РФ, суд не сможет. Часть первая статьи 30 УК РФ предусматривает, что суд не сможет назначить наказание, превышающее половину максимального срока. Таким образом, ему грозит 10 лет лишения свободы", - сказала Михалкина.
"В случае если на момент этих событий он был невменяемым, то его освободят от уголовной ответственности и поместят в соответствующее лечебное учреждение", - добавила Михалкина.