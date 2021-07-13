В озере под Петербургом нашли тело убитого врача в мешке

озере Антоново в Ленинградской области обнаружено тело, предположительно, пропавшей 9 мая 2021 года 38-летней местной жительницы. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).

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Личность погибшей установит проведенная судебно-медицинская экспертиза.

Тело женщины нашли вечером 10 июля в озере у поселка Оредеж в брезентовом мешке. Ноги погибшей были согнуты в коленях и привязаны к туловищу, на голову надет полиэтиленовый пакет.

По версии следствия, 9 мая утром врач-педиатр после дежурства поехала домой на своей машине и пропала. Ее нынешний муж заявил в полицию.

12 мая отделом областного управления Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

13 мая по подозрению в убийстве был задержан бывший супруг врача. На допросе он признался в том, что ударил женщину черенком от лопаты по затылку, после чего она скончалась.