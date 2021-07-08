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На Гаити сообщили о ликвидации наемников, причастных к убийству президента

Российская Газетаиещё 37
8 июля 2021
Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в эфире государственного телевидения заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.
На Гаити сообщили о ликвидации наемников, причастных к убийству президента
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
По его словам, еще двое задержаны и их сейчас допрашивают. "Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены", - цитирует ТАСС Шарля. Ранее о задержании предполагаемых убийц сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс.
Напомним, действующий президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром 7 июля в своей резиденции. Его супруга получила тяжелые ранения и была госпитализирована. По итогам экстренного заседания Совета министров в стране было объявлено военное положение. В настоящее время Гаити не принимает авиарейсы, аэропорт в Порт-о-Пренсе закрыт.
Криминал,Телевидение,Убийство ,Наемники,ИТАР-ТАСС,
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