Мосгорсуд продлил арест Фургала до 7 октября

"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября, - сказал защитник. - В настоящее время все адвокаты ознакомились с материалами дела, а Сергей Иванович - с 44 томами из 75".

В ходе заседания, которое прошло в закрытом режиме, следователь настаивал на удовлетворении ходатайства, и прокурор его поддержал. Адвокаты экс-губернатора в свою очередь просили о смягчении подзащитному меры пресечения на не связанную с лишением свободы и заявили ТАСС, что обжалуют продление срока ареста Фургалу, который лично принимает участие в суде, "чувствует он себя удовлетворительно". Как ожидается, в Мосгорсуде в понедельник также пройдет заседание по жалобе на предыдущее продление ареста Сергею Фургалу.