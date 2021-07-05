В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мосгорсуд продлил арест Фургала до 7 октября

ТАССиещё 5
3 часа назад
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский городской суд еще на три месяца продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян, защита ознакомилась в полном объеме с материалами уголовного дела в отношении экс-губернатора.
"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября, - сказал защитник. - В настоящее время все адвокаты ознакомились с материалами дела, а Сергей Иванович - с 44 томами из 75".
В ходе заседания, которое прошло в закрытом режиме, следователь настаивал на удовлетворении ходатайства, и прокурор его поддержал. Адвокаты экс-губернатора в свою очередь просили о смягчении подзащитному меры пресечения на не связанную с лишением свободы и заявили ТАСС, что обжалуют продление срока ареста Фургалу, который лично принимает участие в суде, "чувствует он себя удовлетворительно". Как ожидается, в Мосгорсуде в понедельник также пройдет заседание по жалобе на предыдущее продление ареста Сергею Фургалу.
Криминал,Сергей Фургал,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,Хабаровский Край,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители