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Саратовский суд объяснил оправдательный приговор Прокопенко: Его оговорили по указке силовиков

Свободные новостииещё 3
10 часов назад
Саратовский суд объяснил оправдательный приговор Прокопенко: Его оговорили по указке силовиков
Фото: Свободные новостиСвободные новости
Сегодня, 24 июня, пресс-служба Кировского районного суда Саратова прокомментировала решение инстанции по делу экс-главы администрации города Алексея Прокопенко.
Сегодня судья Дмитрий Кочетков вынесоправдательный приговорПрокопенко, обвинявшемуся в растрате средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
«Фактически обвинение Прокопенко А.Л. в совершении инкриминируемого преступления органами обвинения построено на показаниях обвиняемых (ныне осужденных) по этому же делу Исаева, Биргина и Гнусарева, которые они давали в ходе предварительного следствия. Однако, Исаев, Биргина и Гнусарев в судебном заседании не подтвердили свои показания о причастности Прокопенко А.Л. в совершении инкриминируемого ему преступления, показав, что они оговорили Прокопенко А.Л., находясь под стражей в СИЗО-1 города Саратова, с целью улучшения своего положения, и под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов, - подчеркивает суд. - Иных достоверных и надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии виновности Прокопенко А.Л. в инкриминируемом ему деянии, стороной обвинения не представлено».
В следственном изоляторе Алексей Прокопенко оказался 13 марта 2019 года после многолетнего пребывания в федеральном и международном розыске. К следователям он пришел добровольно. Его обвиняли в мошенничестве более чем на миллиард рублей со средствами ОАО «Волжская ТГК» (ныне «Т Плюс» - прим. ред.), но затем суммы ущерба следствие снизило, а потом уголовное дело
. За растрату Прокопенко грозило до 10 лет лишения свободы, свою вину он не признавал. Дело экс-главы администрации Саратова
в суд в прошлом августе.
Криминал,Алексей Прокопенко,ФСИН,Т Плюс,МВД,Саратов,
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