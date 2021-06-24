Саратовский суд объяснил оправдательный приговор Прокопенко: Его оговорили по указке силовиков

«Фактически обвинение Прокопенко А.Л. в совершении инкриминируемого преступления органами обвинения построено на показаниях обвиняемых (ныне осужденных) по этому же делу Исаева, Биргина и Гнусарева, которые они давали в ходе предварительного следствия. Однако, Исаев, Биргина и Гнусарев в судебном заседании не подтвердили свои показания о причастности Прокопенко А.Л. в совершении инкриминируемого ему преступления, показав, что они оговорили Прокопенко А.Л., находясь под стражей в СИЗО-1 города Саратова, с целью улучшения своего положения, и под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов, - подчеркивает суд. - Иных достоверных и надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии виновности Прокопенко А.Л. в инкриминируемом ему деянии, стороной обвинения не представлено».