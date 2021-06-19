Копили на похороны: мошенницы украли у пенсионеров миллион

Антонина и Иван Гридневы переехали из частного дома в небольшую квартиру и начали откладывать деньги — заворачивали с каждой пенсии в простыню и прятали в шкаф, поскольку в банк каждый раз ходить было уже тяжело. В один день к пожилым супругам пришли две девушки, они представились сотрудницами благотворительного фонда и предложили помощь. После этого они прошли на кухню и завели обстоятельную беседу, предлагали поезду в санаторий со скидкой, так как муж и жена пенсионеры, затем предложили сфотографироваться.