Копили на похороны: мошенницы украли у пенсионеров миллион

Ранее в Якутии женщина купила
в интернет-магазине амулет для привлечения богатства и лишилась двух миллионов рублей. 51-летняя россиянка приобрела талисман еще в 2019 году, а спустя два года ей позвонила мошенница, которая представилась сотрудницей прокуратуры
и заявила, что покупательница признана потерпевшей по уголовному делу в отношении владельцев магазина, где продавался «магический» предмет, и ей полагается крупная компенсация. Она предложила заплатить ей якобы за страховку и таким способом выманила у пострадавшей крупную сумму.