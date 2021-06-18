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В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России американцев

Газета.Ru
22 минуты назад
В российских тюрьмах в настоящее время находится 17 американцев. Об этом в эфире телеканала RTVI сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17 американцев отбывают наказание в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек", — сказала дипломат.
Она уточнила, что среди тех, кто отбывает наказание в России из граждан США, — у них имеется еще и российское гражданство.
Захарова добавила, что в американских тюрьмах содержится около сотни россиян.
Ранее родители гражданина США Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, выразили надежду на то, что после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден.
До этого Путин заявил о том, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.
Криминал,Политика,Происшествия,Тревор Рид,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,Россия,
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