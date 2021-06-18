17 американцев отбывают наказание в России

"У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек", — сказала дипломат.
Она уточнила, что среди тех, кто отбывает наказание в России из граждан США, — у них имеется еще и российское гражданство.
Захарова добавила, что в американских тюрьмах содержится около сотни россиян.
Ранее родители гражданина США Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, выразили надежду на то, что после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден.
До этого Путин заявил о том, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.