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Устроившего стрельбу на Красной площади арестовали

ИА Regnumиещё 11
13 июня 2021
Гражданина Павла Крисевича арестовали за стрельбу на Красной площади. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Таганского суда Москвы.
Устроившего стрельбу на Красной площади арестовали
Фото: ИА RegnumИА Regnum
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича», — отмечает в сообщении.
Напомним, ранее Крисевич, называющий себя художником-акционистом, устроил на Красной площади стрельбу, предположительно из охолощенного пистолета Макарова.
Криминал,Красная площадь,Громкие уголовные дела ,
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