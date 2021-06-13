Устроившего стрельбу на Красной площади арестовали

Гражданина Павла Крисевича арестовали за стрельбу на Красной площади. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Таганского суда Москвы.

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«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича», — отмечает в сообщении.