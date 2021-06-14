«Тебя не будет жалко»: как Хованский нажил себе врагов

Блогер Юрий Хованский , задержанный 10 июня по обвинению в оправдании терроризма, известен россиянам как непримиримый скандалист и любитель конфликтов. Основа карьеры Хованского — это оскорбления, которые он щедро раздавал в адрес умерших знаменитостей, и постоянные конфликты с известными блогерами, музыкантами и предпринимателями. Чем эпатажный петербургский блогер запомнился пользователями сети — в материале «Ленты.ру»

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«Виктор Цой мертв, а я еще нет»

«Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский», — фирменное приветствие, знакомое и почти четырем с половиной миллионам зрителей, подписанным на канал эпатажного блогера, и старожилам YouTube. Хотя в последние годы Хованский снимал ролики, в которых обсуждал громкие события, конфликтовал с коллегами по цеху, употреблял алкоголь или играл в GTA RolePlay, популярность ему принес совершенно другой формат. Он стал известен на рубеже 2011-2012 годов благодаря блогеру и стримеру Илье Мэддисону , носившему в те времена неофициальный титул «Король Рунета». «Мне нравится Russian Stand-Up с Хованским. Что со мной не так?» — похвалил он стендап начинающего блогера и порекомендовал своим зрителям подписываться на его канал.

Первый вирусный мем Хованского, который и принес ему популярность, — «Виктор Цой *** [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации] и *** [любитель мужских половых органов]». Он появился в 2012 году на летсплее Мэддисона , а затем превратился в полноценную песню. «Виктор Цой мертв, а я еще нет. "Икарус" спровадил его на тот свет. Виктор Цой мертв, а я еще нет», — надрывался Хованский, пародируя культовую песню группы «Аквариум».

Такие провокационные заявления принесли блогеру широкую известность среди любителей классики русского рока. Некоторые из них принялись осуждать Хованского, а другие — угрожать ему. «Хованский, сдохни от рака! От всей души тебе этого желаю», — в бессильной злобе писали фанаты Цоя. «Если вы говорите, что Цой был такой хороший, то зачем он испортил автобус?» — троллили их в ответ сторонники Хованского. Количество подписчиков канала блогера в те времена стремительно росло. Тогда же Хованский придумывал много новых форматов — шоу «Стоя», «Тот парень с гитарой», «Большая дымящаяся куча скетчей» и так называемые «лекс плеи по Dota 2»

Вскоре после этого Хованский серьезно увлекся жанром издевательств над умершими. С Цоя он переключился на скончавшегося в июле 2013 года лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева , известного фанатам под прозвищем Горшок. «Мне больно каждый раз, когда кто-то говорит, что Горшок был хорошим человеком. Это отвратительный бомж, который каким-то чудом попал в музыку. Помните, если кто-то из ваших друзей говорит, что ему жаль Горшка, он говноед. Всегда говорите ему прямо в лицо, что, *** [блин], Горшок — *** [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации] и *** [любитель мужских половых органов]. Я рад, что он умер», — заявил Хованский на следующий день после смерти Горшенева , чем вызвал нешуточный гнев фанатов «Короля и Шута».

«Когда Хованский сдохнет — никто и слезы не уронит. Миха, любим и помним! Увидимся там», — писали одни. «Как же это низко — оскорблять умершего человека», — добавляли другие. Тем не менее как бы сильно любители русского рока ни распекали блогера, их критика только привлекала еще больше внимания к персоне Хованского.

В число умерших известных людей, оскорбленных российских блогером, также вошли экс-вокалист американской деткор-группы Suicide Silence Митч Лакер и российский сатирик Михаил Задорнов . « Задорнова не жалко», — заявил блогер в Twitter после смерти артиста. Его цитаты моментально оказались в новостях заголовках и реплаях пользователей сети.

«Это тебя не будет жалко. Скоро над твоей печенью, точнее тем, что раньше ею было, тоже боженька пошутит. Отброс», — возмутились они. Хованский же в ответ на это заявил, что не понимает, почему в сети взъелись на него из-за поста о Задорнове. «Это был настоящий нетолерантный расист и фашист, русский националист. Да, окей, я сам русский. Но мне не нравятся русские националисты», — заявил в ответ Хованский и добавил, что уже более десяти лет негативно отзывается о сатирике.

Помимо глумления над умершими, большую роль в становлении Хованского сыграли постановочные и реальные конфликты с популярными и не очень людьми. История интернет-бифов питерского блогера началась с фейкового противостояния с Мэддисоном и продолжилась вызовом на бой российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко . «Я надеру твою жопу, *** [блин], я уже трахнул твою бывшую жену. Да, я трахнул Оксану. И, если ты не ответишь на мой вызов, я трахну и Марину. Я даю тебе 48 часов, *** [любитель мужских половых органов]. Выходи со мной один на один или сдохни с позором», — угрожал Хованский Емельяненко , яростно избивая боксерскую грушу.

На видео мгновенно обратили внимание тысячи поклонников бойца. Они принялись травить блогера в комментариях, критикуя Хованского за его слабую физическую подготовку и за отсутствие каких-либо успехов спорте. Особо впечатлительные и ярые фанаты Емельяненко даже угрожали Хованскому скорой расправой. Сам боец вызов блогера никак не прокомментировал. «Да и отвечать там, собственно, было не на что», — подвели в сети итог их мнимому противостоянию.

«Вот так вести себя нормально?»

Лето 2014 года ознаменовалось для Хованского дракой с российским хип-хоп-исполнителем Иваном Алексеевым , выступающим под псевдонимом Noize MC. После Versus Battle рэпер и блогер вступили в словесную перепалку, затем Noize MC несколько раз ударил Хованского по лицу. «Я подошел к нему на крыше после мероприятия и спросил, собирается ли он продолжать говорить про меня *** [фигню]. Он тут же начал на меня орать, начал размахивать своим пивом, облил меня и мою жену. После этого я ударил его по лицу», — рассказал Алексеев в интервью Юрию Дудю.

Возмущение Noize MC вызвали ролики Хованского, в которых он негативно отзывался и о творчестве рэпера, и о самом музыканте. Например, сравнивал его музыку со звуками испражнений. «Примерно так звучит каждая песня Noize MC», — насмехался блогер над Алексеевым, вызывая жгучую ненависть у его поклонников.

После потасовки на крыше Хованский решил поднять ставки. В своем YouTube-шоу «Ежедневный Хованский» он начал оскорблять не только Noize MC, но и семью исполнителя, и его покойную мать. Это шокировало даже самых преданных фанатов блогера, которые стали массово отписываться от вчерашнего кумира. «Вот вы мне говорите, что шутить про его мертвую мамку — это ненормально? А вот так вести себя нормально? Подойти, *** [вдарить] человеку и спрятаться за охранников. То есть вот такое я ему должен простить?» — не унимался Хованский, попутно вызывая оппонента на Versus.

Впоследствии он даже записал дисс на Noize MC. В нем блогер снова бросил Алексееву вызов, на который снова никто не ответил. Конфликт остановил популярный в те годы рэпер Оксимирон. Он сказал блогеру, что тот не имеет права осуждать творцов, а тем более таких, как Noize MC. После этого Хованский остановился и в очередной раз принес извинения за то, что «перегнул палку». «Готов смиренно принять на себя ушат народного говна по этому поводу», — заключил Хованский после того, как его раскритиковал Оксимирон, и потерял еще несколько тысяч подписчиков.

Еще одной дракой увенчался конфликт Хованского с певицей Кристиной Си, которая в 2013 году подписала контракт с лейблом Black Star. В 2015 году блогер по неосторожности вызвал ее на Versus. Сперва Хованский и Си устроили перепалку в Twitter, во время которой блогер, в частности, заявил, что может «засадить под хвост ее мамаше даже после пары пива». «Я понимаю, что я не рэпер, я не певец, я даже не талантливый исполнитель. Как и ты. Но, в отличие от тебя, у меня есть одно преимущество — я не девчонка. Ты сказала мне: "Ходи и оглядывайся". Я уже устал оглядываться. Фанаты Цоя, Горшка, Митча Лакера. У меня уже шея болит», — сказал он после перепалки.

Затем к их ссоре подключился лейбл Black Star. На YouTube-канале Rap.ru появился клип «Юрик», посвященный блогеру. В видео извивающая под бит Кристина Си причислила Хованского к потенциальным иконам ЛГБТ-сообщества и заявила, что тот зря наехал на армян. «Даже Тимати мечтает поболтать с тобой», — недвусмысленно намекнула исполнительница в видео. Однако вместо Тимати с Хованским поболтали крепкие ребята из Black Star. По крайней мере так сказал сам блогер. «Давеча я получил *** [побои] от Black Star за наезды на Кристину Си. А в целом такова уж участь любого, кто идет по пути Энди Кауфмана (популярного американского комика — прим. «Ленты.ру») — подобный юмор понимают далеко не все, и Black Star точно не входят в число их любителей. Ну что же, молодцы — послали двух здоровых парней против человека, у которого возникает одышка после подъема по лестнице. Мне это даже немного льстит», — рассказал блогер в одном из своих роликов и снова попросил прощения за свое поведение.

До лица Хованского дотягивался и эксцентричный шоумен Стас Барецкий , и даже его коллега по цеху Андрей Нефедов, который присутствовал во время стрима с песней про теракт на Дубровке, которая стала причиной уголовного дела. Не удалось добраться до блогера лишь продюсеру видеоблогеров Кириллу Калашникову, который предложил Хованскому сотрудничество с его агентством «Лидеры мнений» и был крайне раздосадован, получив отказ в нецензурной форме. Калашников попытался отловить блогера после съемок в Санкт-Петербурге и даже оторвал ручку двери у машины его оператора, за что был щедро опрыскан из перцового баллончика. «Я засажу эту мразоту за решетку!» — угрожал тогда Калашников.

Противостояние «самых крупных антагонистов» состояло из роликов, в которых они пытались уличить друг друга в лицемерии, мании величия или отсутствии чувства юмора. Конфликт закончился на Versus. В итоге Хованский победил Ларина со счетом 3:0, а ролик с их рэп-дуэлью собрал более 41 миллиона просмотров и занял почетное третье место по популярности среди всех роликов на YouTube -канале площадки.

«Я обещал, что я его *** [поимею], я его *** [поимел]. У меня были проблемы с двойными рифмами, но как только я понял, я овладел ими. Теперь хочу записать свой гэнгста-рэп альбом. *** [Блин], буду гангстером», — заявил победитель, породив множество мемов, одним из них стал клип «Батя в здании», который собрал 43 миллиона просмотров.

Еще одной яркой страницей в жизни Хованского стало противостояние с банкиром Олегом Тиньковым . Блогер ввязался в ссору с бизнесменом в 2017 году. В этот раз Хованский заступился за коллег: незадолго до этого YouTube-канал Nemagia опубликовал сатирический ролик с пародией на банкира, в котором заявлялось, что тот обманывает своих клиентов и сотрудников. После этого Тиньков пригрозил блогерам из Nemagia судом и потребовал удалить видео, а вскоре после этого у них прошли обыски. Nemagia поддержали многие коллеги, в то числе Хованский. Он посвятил конфликту сразу два ролика: «Тиньков, ты не прав!» и «Обыски у Nemagia. Тиньков беспределит».

«Он, конечно, *** [офигевший] черт», — повторил несколько раз в видео Хованский, подчеркнув, что такая характеристика Тинькова — это только его оценочное суждение. Тем не менее блогеру все-таки пришлось удалить все посвященные банкиру ролики после того, как основатель « Тинькофф банка » прислал ему претензию — в противном случае предприниматель обещал привлечь его к уголовной ответственности за клевету. «Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям», — признался Хованский и добавил, что в его квартире выбили входную дверь, не уточнив, при каких обстоятельствах это произошло.

«Все, что может сделать вам Юра Хованский, — это дыхнуть перегаром»

Зрители Хованского не раз вставали на сторону противников блогера, многие отписывались от его канала. Причиной этого они называли не только грубую лексику в адрес оппонентов, но и бесперебойную рекламу лохотронов, финансовых пирамид, сомнительных букмекерских контор и знаменитых «радиоактивных» наушников — легендарной среди пользователей сети подделки продукции компании Beats by Dre.

Сам Хованский никогда не скрывал, что готов рекламировать все что угодно, если за это заплатят. «За деньги я готов рекламировать все. По крайней мере, я этого не скрываю», — не раз заявлял он в своих видео, но при этом добавлял, что исправно платит налоги. Хованский даже запустил специальный сайт, с помощью которого любой желающий мог заказать у него рекламу. При этом в начале 2015 года блогер утверждал, что за ролик, на создание которого уходит полдня, он получает 50 тысяч рублей.

Кроме того, многих подписчиков со временем начала возмущать любовь блогера к нетрезвому состоянию сознания. И если алкоголь зрители Хованского смогли стерпеть — со временем пьянство стало своеобразной фишкой блогера, то наркотики восприняли в штыки. Масло в огонь подлил бывший друг и коллега блогера Стас Васильев , известный в сети под псевдонимом «Ай, Как Просто». Он записал ролик, в котором рассказал о наркотической зависимости Хованского. Его видео довело блогера до истерики и слез. «Ты докопался до бывшего наркомана, который с огромным трудом слез. Теперь мы будем меня гнобить за то, что я избавился от зависимости? Зачем ты, тварь, что-то сливаешь про меня?» — сказал после этого Хованский и попросил Васильева оставить его в покое. К слову, именно Васильев рассказал широкой общественности про песню Хованского о теракте на Дубровке (впоследствии видео было удалено с YouTube — прим. «Ленты.ру»).

После ролика с истерикой фанаты Хованского не на шутку забеспокоились о психологическом состоянии своего кумира. Их опасения усилились после того, как были опубликованы фотографии из квартиры Хованского, сделанные во время задержания блогера. На снимках можно было разглядеть, что жилище известного YouTube-скандалиста завалено пустыми бутылками из-под алкоголя и окурками. Одежда разбросана по полу и на диванах, а на рабочем столе нет свободного места из-за обилия мусора. «Очень печально, конечно, все это видеть. Я даже не знал, что Юра находился в такой депрессии жесточайшей и так все запустил. Очень негодую из-за слива всей этой ситуации в интернет. Мне кажется, это не слишком красивым, что люди обсуждают дом, личную жизнь и другие проблемы Хованского. Надеюсь, у него все будет нормально», — прокомментировал состояние своего коллеги Илья Мэддисон.

Стример также добавил, что никогда до этого не слышал песню Хованского про теракт. «Ничего не могу сказать хорошего, я осуждаю. Узнал про нее только из ролика Стаса. Суд, конечно, разберется, но самый большой терроризм, который совершал Юра Хованский — это терроризм по отношению к своей печени. Я не думаю, что он очень опасный преступник», — поделился он.

К Мэддисону присоединились и другие блогеры. Например, блогер-миллионник Николай Соболев заявил, что никто бы не узнал о существовании песни, если бы не СМИ. По его мнению, эта песня никого бы не оскорбила и не задела, если бы ее не откопали и не продемонстрировали абсолютно всем. «Все, что может сделать вам Юра Хованский, — это дыхнуть перегаром», — заключил он. «Надеюсь, пронесет или прокатит. Пусть хотя бы штрафом отделается. Еще и партия ( ЛДПР , в 2019 году Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова — прим. «Ленты.ру») отвернулась от него. Знакомьтесь, это политика самая натуральная. Свободу Юрцу», — заявил известный видеоблогер Даня Кашин.