Источник назвал причину обысков у политика Гудкова

Обыски у политика Дмитрия Гудкова
и его родственников связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, были завершены обыски на даче политика в Подмосковье
, сейчас они проводятся в его квартире в Москве. Также оперативные мероприятия прошли в квартире его жены. Не исключено, что затем Гудкова доставят на допрос в полицию. В рамках этого же уголовного дела прошли обыски у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева
. Основанием для возбуждения дела стала неуплата долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Соловьев проходит по делу свидетелем. Статус Гудкова пока не определен. Ранее сообщалось, что оперативные мероприятия начались с самого утра вторника, 1 июня. По словам самого Гудкова, формальный повод для обысков ему неизвестен.