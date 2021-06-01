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Источник назвал причину обысков у политика Гудкова

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
Обыски у политика Дмитрия Гудкова и его родственников связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, были завершены обыски на даче политика в Подмосковье, сейчас они проводятся в его квартире в Москве. Также оперативные мероприятия прошли в квартире его жены. Не исключено, что затем Гудкова доставят на допрос в полицию. В рамках этого же уголовного дела прошли обыски у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева. Основанием для возбуждения дела стала неуплата долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Соловьев проходит по делу свидетелем. Статус Гудкова пока не определен. Ранее сообщалось, что оперативные мероприятия начались с самого утра вторника, 1 июня. По словам самого Гудкова, формальный повод для обысков ему неизвестен.
Источник назвал причину обысков у политика Гудкова
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Дмитрий Гудков,Александр Соловьев,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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