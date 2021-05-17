Экс-губернатор Мень избежал уголовного преследования

Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ
и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
. Генпрокуратура
, 10 марта утвердившая обвинительное заключение в отношении бывших губернаторов Ивановской области Меня и Павла Конькова
и управляющего директора компании "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина
, ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела и назначении его к рассмотрению в Тверском районном суде Москвы, а не в Иванове. Сам бывший чиновник не признавал своей вины.