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Уголовное дело против экс-губернатора Михаила Меня прекращено

Газета.Ruиещё 13
39 минут назад
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, которого обвиняли в растрате 700 млн рублей, прекращено в связи с истечением срока давности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Меня, Мурада Мусаева.
Экс-губернатор Мень избежал уголовного преследования
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Кроме того, с экс-губернатора Меня сняли подписку о невыезде.
Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Генпрокуратура, 10 марта утвердившая обвинительное заключение в отношении бывших губернаторов Ивановской области Меня и Павла Конькова и управляющего директора компании "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина, ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела и назначении его к рассмотрению в Тверском районном суде Москвы, а не в Иванове. Сам бывший чиновник не признавал своей вины.
Криминал,Происшествия,Павел Коньков,Мурад Мусаев,Дмитрий Гришин,Михаил Мень,ФСБ,Генпрокуратура РФ,МВД,РИА Новости,Ивановская Область,
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