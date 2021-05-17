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Владельца взорванных складов во Врбетице заподозрили в сговоре

Газета.Ruиещё 1
10 часов назад
Чешское радио, ссылающееся на полученные сведения мобильного оператора и источники, заявляет, что за день до взрывов складов во Врбетице в 2014 году хозяин фирмы-арендатора посетил район гостиницы, где якобы проживали Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Чешские спецслужбы подозревают мужчин в организации ЧП, сообщает Česká televize. Прага в апреле обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву во Врбетице. Затем были высланы из страны 18 сотрудников российского посольства. "За день до взрыва во Врбетице хозяин фирмы-арендатора складов с вооружением Imeх Group Петр Бернатик находился вблизи гостиницы Corrado в городе Остраве, где в это время были размешены агенты российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые подозреваются в участии в организации взрывов складов", - поясняет собеседник радиостанции. Уточняется, что версию со встречей хозяина компании-арендатора подтвердили пять источников. По данным СМИ, утром 15 октября 2014 года Бернатик выехал из дома. Однако через полчаса езды развернулся и остановился у гостиницы Corrado. Там мужчина, как утверждается, находился 40 минут. Москва отвергла обвинения о причастности к взрывам РФ и в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Хозяина взорвавшихся в Чехии складов заподозрили в сговоре с преступниками
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Александр Мишкин,Анатолий Чепига,ГРУ,МИД,Россия,Прага,
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