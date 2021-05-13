Задержан раскрывший банду хоккеистов-убийц оперативник

Белоконный также сумел раскрыть еще ряд резонансных дел, в том числе похищение и убийство хоккеиста и тренера Александра Чумарина, но, несмотря на хорошую работу, он вызывал недовольство у начальства. Во время поисков убийцы матери и дочери оперативник отказался выходить вместе с ППС на улицы, чтобы ловить людей без масок, отказывался разгонять митингующих, а также выступил в защиту арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова
. После таких демаршей полицейского уволили со службы и возбудили против него уголовное дело. Белоконного обвинили в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Экс-оперативник отрицает вину, заявляя, что дело сфальсифицировано и именно он вскрыл подмену анализов.