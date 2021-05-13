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Задержан раскрывший банду хоккеистов-убийц российский оперативник

Lenta.ru
1 час назад
В Нижнем Тагиле задержали бывшего оперативника Руслана Белоконного, которого уволили со службы после раскрытия дела о банде хоккеистов-убийц. Об этом E1.RU рассказал его адвокат Алексей Усатов.
Задержан раскрывший банду хоккеистов-убийц оперативник
Фото: из личного архива Руслана Белоконногоиз личного архива Руслана Белоконного
По его словам, экс-полицейского задержали вечером 12 мая сотрудники Следственного комитета России. В настоящий момент Белоконный находится в изоляторе временного содержания и задержан на двое суток. Адвокату неизвестно обвинение, вменяемое его подзащитному, имеется информация только лишь о том, что он в статусе подозреваемого.
Ранее никаких повесток от следователя Руслану не поступало, отметил защитник. По его словам, протокол в отношении Белоконного составлен следователем по особо важным делам.
Руслан Белоконный работал старшим оперуполномоченным в отделе полиции 17 Нижнего Тагила. Он раскрыл дело о похищении и убийстве 15-летнего подростка, совершенном в 2003 году. К преступлению оказалась причастна банда хоккеистов, которые были бойцами криминальной группировки «Фортуна». Они занимались разбоями, грабежами и вымогательствами. За похищенного подростка бандиты требовали выкуп и в итоге убили его.
Белоконный также сумел раскрыть еще ряд резонансных дел, в том числе похищение и убийство хоккеиста и тренера Александра Чумарина, но, несмотря на хорошую работу, он вызывал недовольство у начальства. Во время поисков убийцы матери и дочери оперативник отказался выходить вместе с ППС на улицы, чтобы ловить людей без масок, отказывался разгонять митингующих, а также выступил в защиту арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После таких демаршей полицейского уволили со службы и возбудили против него уголовное дело. Белоконного обвинили в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Экс-оперативник отрицает вину, заявляя, что дело сфальсифицировано и именно он вскрыл подмену анализов.
По его словам, в прокуратуру с жалобой на полицейских обратилась его подруга, которая заявила, что ее заставляли оговорить Белоконного, якобы он ее избивал.
Криминал,Происшествия,Владимир Воронцов,Генпрокуратура РФ,СКР,
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