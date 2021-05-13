Задержан раскрывший банду хоккеистов-убийц оперативник

В Нижнем Тагиле задержали бывшего оперативника Руслана Белоконного, которого уволили со службы после раскрытия дела о банде хоккеистов-убийц. Об этом E1.RU рассказал его адвокат Алексей Усатов.

Ранее никаких повесток от следователя Руслану не поступало, отметил защитник. По его словам, протокол в отношении Белоконного составлен следователем по особо важным делам.

Руслан Белоконный работал старшим оперуполномоченным в отделе полиции 17 Нижнего Тагила. Он раскрыл дело о похищении и убийстве 15-летнего подростка, совершенном в 2003 году. К преступлению оказалась причастна банда хоккеистов, которые были бойцами криминальной группировки «Фортуна». Они занимались разбоями, грабежами и вымогательствами. За похищенного подростка бандиты требовали выкуп и в итоге убили его.