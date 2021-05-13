Экс-депутат арестован в Новосибирске за убийство

Обвинение Данилову предъявлено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Мера пресечения избрана на срок до 11 июля.

Согласно материалам уголовного дела, бывший депутат и чиновник погиб вечером 10 мая. Он был в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» и там поссорился с Даниловым. Тот нанёс Митряшину несколько ударов руками и ножом. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую помощь. От полученных ранений он умер в больнице.