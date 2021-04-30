Изнасиловавшему ребенка росгвардейцу вынесли приговор

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту Росгвардии Сухробу Ерову, который в сентябре 2020 года, находясь на отдыхе в Перми , попытался изнасиловать женщину-инвалида, а потом надругался над ее 11-летним сыном.

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Росгвардейца приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима . Кроме того, Еров заплатит родственникам пострадавшего мальчика компенсацию в размере 1 млн рублей.

Поскольку жертва несовершеннолетняя, судебный процесс проводился в закрытом режиме. Следствие сообщило, что подсудимый признал свою вину лишь частично.

Напомним, 7 сентября 2020 года 24-летний Еров, приехавший в родную Пермь в отпуск с Дальнего Востока, незаконно проник в частный дом, где жила женщина-инвалид с сыном-подростком. Чтобы войти, росгвардеец воспользовался вымышленным предлогом — якобы хотел спросить у местных жителей, где можно купить арбуз.

Столкнувшись с хозяйкой, Еров внезапно накинулся на нее и начал срывать одежду. На крики женщины выбежал ее 11-летний сын, который ринулся заступаться за мать. Лейтенант разозлился и изнасиловал мальчика. СМИ тогда писали, что подросток сам предложил насильнику себя вместо матери, чтобы спасти ее.После совершения преступления Еров вернулся в машину и скрылся. Женщина сразу же позвонила в полицию, и на выезде из города мужчину задержала полиция. Судя по результатам медосвидетельствования, он был трезв.