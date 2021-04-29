Украинский чиновник выставил на продажу экстрадицию в Москве

На встрече в ресторане 27 апреля Ткачев отдал Сосновскому пакет с деньгами, и чиновник направился к выходу, где его ждали сотрудники ФСБ. Давать показания он отказался, сославшись на Конституцию, позволяющую не свидетельствовать против себя. 29 апреля Пресненский райсуд должен избрать ему меру пресечения в виде ареста.