Украинский чиновник выставил на продажу экстрадицию в Москве

По информации издания, украинский чиновник предложил за пять миллионов долларов организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова
главе МВД Владимиру Колокольцеву
, после рассмотрения которого бывший гендиректор «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергей Шпак
был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату — прекращено. Он был заочно арестован в 2019 году по обвинению в особо крупной растрате 1,8 миллиарда рублей. При отказе от выплаты Сосновский
обещал, что подключит «американский Интерпол
» и предпринимателя экстрадируют с Украины в Россию.