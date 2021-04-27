Останки расчлененной женщины нашли в деревне под Петербургом

В Кировском районе Ленинградской области
найдено тело женщины, убитой почти четыре года назад. После убийства ее труп расчленили, а сумку с частями тела и ручной пилой утопили в пруду. Сумку с человеческими останками нашли в пожарном пруду рядом с железнодорожной станцией Войбокало. По информации следователей, части тела принадлежат пропавшей в мае 2017 года жительнице деревни Войбокало. На момент исчезновения ей было 52 года. Предполагаемый убийца, 29-летний житель Великого Новгорода, был арестован в Ростовской области
еще в феврале 2021 года — там его обвиняют в другом убийстве. Следствие считает, что в январе он убил мужчину в одном из донских хуторов. Со слов жены подозреваемого следователи узнали, что в 2017 году он часто бывал в доме пропавшей жительницы Войбокало и распивал с ней спиртное. К тому времени молодой человек уже успел отсидеть срок за убийство с особой жестокостью, совершенное в 2007 году — тогда ему было 16 лет. Спустя 10 лет после этого преступления, в 2017 году, он также был осужден за кражу. Целый ряд убийств с расчленением тел произошел в недавнее время в Санкт-Петербурге, из-за чего пользователи соцсетей прозвали город «Расчленинградом». Наиболее громким из них является дело историка Олега Соколова
, известного исследователя жизни Наполеона, бывшего доцента СПбГУ. Соколов, как считает следствие, застрелил и расчленил свою молодую любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко
после ссоры. В декабре суд назначил ему 16 лет и 6 месяцев лишения свободы. На стадии расследования находится недавнее убийство уроженца Украины Александра Юшко
— рэпера, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Супруга музыканта Марина Кохал обвиняется в убийстве с расчленением тела, а его теща — в пособничестве преступлению. Читайте также: Собак из Санкт-Петербурга научат находить расчлененные тела разной степени разложения Еще одно убийство с расчленением произошло в Петербурге в конце июля: 28-летний Николай Тихонов
смертельно ранил топором свою 23-летнюю жену Любовь, после чего отрубил ей голову и конечности, спрятав их в чемодан, а туловище выбросил в окно. В апреле 2021 года суд освободил его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение в психиатрической больнице. В апреле 2021 года врач Александр Земченков, работавший до недавнего времени главным нефрологом Петербурга, был задержан по обвинению в убийстве своей жены, пропавшей более 10 лет назад. Следствие считает, что в феврале 2010 года он убил свою жену Ирину во время ссоры, расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры, а затем пришел в милицию с заявлением об исчезновении супруги.