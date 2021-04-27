В Бурятии молодые люди избили и сожгли заживо пенсионера

Бурятии подросткам предъявили обвинение местным жителям, которые ворвались в дом к 68-летнему пенсионеру, избили его, отрезали ухо и сожгли вместе с домом. По данным пресс-службы республиканского управления Следственного комитета России, в группе убийц были граждане от 14 до 28 лет.

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«Задержанные молодые люди признались в совершении преступления на допросе и рассказали обстоятельства расправы над пенсионером», - написали на сайте Lenta.ru

Также местные жители отметили, что молодые люди увлекаются идеологией запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

По версии следствия, вечером 20 апреля двое подозреваемых пришли в гости к односельчанину, где компания начала распивать спиртное. Во время застолья хозяин пожаловался гостям на соседа, с которым у него ране произошел конфликт. Пьяные молодые люди, вместе с несовершеннолетним сыном хозяина, отправились пенсионеру на разборки. Они ворвались к нему в дом, вывели на улицу и стали избивать. После чего отрезали ему ухо. Подозреваемые бросили избитого пенсионера во дворе и вернулись к его соседу, где продолжили распивать алкоголь.

Утром подросток взял канистру с бензином и опять отправился к побитому соседу. Пенсионер к тому времени дополз до кровати и лежал на ней. Подросток разлил горючее по полу, поджег его и скрылся.