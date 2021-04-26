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В Москве задержали экс-председателя банка и его заместителя за хищение более 1 млрд рублей

ТАСС
12 минут назад
Сотрудники полиции задержали в Москве бывших председателя правления коммерческого банка и его заместителя по подозрению в хищении более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экс-председателя банка задержали за кражу миллиарда
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы задержали бывших председателя правления коммерческого банка и его заместителя, подозреваемых в хищении денежных средств кредитной организации", - сказала она.
По ее словам, по предварительным данным, "с сентября 2018 по январь 2020 года злоумышленники выводили денежные средства клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам".
"В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей", - пояснила она.
Криминал,Происшествия,Ирина Волк,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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