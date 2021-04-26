Экс-председателя банка задержали за кражу миллиарда

"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы задержали бывших председателя правления коммерческого банка и его заместителя, подозреваемых в хищении денежных средств кредитной организации", - сказала она.
"В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей", - пояснила она.