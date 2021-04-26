Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

В прокуратуре отметили, что решение о приостановке деятельности команды Навального вынесено на основании статей 9 и 10 федерального закона от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистск ой деятельн ости».

«Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и штабов Навального продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля», — объяснили в прокуратуре.

Между тем глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявил, что «де-юре такой организации, как штабы Навального, не существует, штабы — это набор разных юридических лиц».

26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседа ние по вопрос у признания ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Заседание продолжитс я 29 апреля. Прокуратура считает, что эта организация преследует цель дестабилизировать порядок в стране и посягает на конституционный строй с помощью использования сценариев цветных революций.