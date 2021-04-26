Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК

«Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и штабов Навального продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля», — объяснили в прокуратуре.
Между тем глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявил, что «де-юре такой организации, как штабы Навального, не существует, штабы — это набор разных юридических лиц».
26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопрос
у признания ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Заседание продолжитс
я 29 апреля. Прокуратура считает, что эта организация преследует цель дестабилизировать порядок в стране и посягает на конституционный строй с помощью использования сценариев цветных революций.