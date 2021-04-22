Суд приговорил к 14 годам соучастника убийства Япончика

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"Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Газзаева к 16 годам колонии строгого режима", - сказали в суде.

Газзаев признал свою вину. Суд рассматривает его дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Признавший вину подсудимый вправе рассчитывать на меньший срок, не превышающий двух третей от максимально возможного. Оглашение приговора назначено на 23 апреля.

Это первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Уголовное дело в отношении двух других обвиняемых будет слушаться в Мосгорсуде с участием присяжных.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель", мобильные телефоны для общения между собой.