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Неизвестный ворвался в цветочный магазин с пистолетом на западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 3
19 апреля 2021
Неизвестный ворвался с пистолетом в цветочный магазин на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Неизвестный ворвался в магазин с пистолетом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел по адресу Мичуринский проспект, 24. В 5:30 утра в торговый зал вошел мужчина с пистолетом. Он потребовал передать ему все деньги из кассы. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее «ВМ» сообщала, что подросток умер в Подмосковье, надышавшись газом из газовых баллонов.
Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,МВД,Москва,Россия,
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