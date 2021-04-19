Российского миллиардера обманули телефонные мошенники

Инцидент произошёл около недели назад. Мошенники позвонили бизнесмену под видом представителей службы безопасности одного из банков и сообщили о подозрительной активности на его счету. Они убедили его перевести средства на более безопасный и защищённый счёт. После завершения операции деньги пропали.