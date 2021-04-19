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Российского миллиардера обманули телефонные мошенники

News.ruиещё 1
3 часа назад
Российского миллиардера обманули телефонные мошенники
Фото: News.ruNews.ru
Экс-председатель совета директоров Интеркоопбанка и миллиардер Олег Золкин стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные злоумышленники похитили у него 2,7 млн рублей.
Инцидент произошёл около недели назад. Мошенники позвонили бизнесмену под видом представителей службы безопасности одного из банков и сообщили о подозрительной активности на его счету. Они убедили его перевести средства на более безопасный и защищённый счёт. После завершения операции деньги пропали.
Золкин обратился в полицию. Там начали проверку по факту происшествия, сообщает KP.RU.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули дочь лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Поддавшись на уговоры злоумышленников, женщина перевела им свыше 23 млн рублей.
Минфин РФ совместно со Счётной палатой прорабатывает меры, которые позволят вернуть деньги жертвам телефонных мошенников.
Криминал,Валерий Чкалов,Интеркоопбанк,Счетная палата,Минфин,Комсомольская правда,
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