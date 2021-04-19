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Показания свидетеля по делу Ефремова не подтвердились

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
53 минуты назад
Показания второго обвиняемого в лжесвидетельстве Тевана Бадасяна в деле об аварии с участием актера Михаила Ефремова не подтвердились, сообщили на заседании Пресненского суда Москвы.
Показания свидетеля по делу Ефремова не подтвердились
Фото: ТАССТАСС
«В ходе проверки показаний он прибыл со следователем в Глазовский переулок. Там он не смог найти магазин, где якобы купил сигареты в день ДТП с участием Ефремова. Не смог он точно вспомнить и иные обстоятельства, о которых он заявил в ходе судебного разбирательства», – заявил в суде прокурор, передает ТАСС.
При этом Бадасян отказался признавать вину.
«Не признаю свою вину. Более подробно выскажусь позднее», – заявил он.
В ходе допроса в качестве обвиняемого ему показали видеозапись его показаний. «Обвиняемый подтвердил, что давал эти показания, и уверен в их достоверности», – отметил представитель прокуратуры в суде.
Уголовное дело против двух из трех свидетелей по Ефремову завели в начале апреля. До этого в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допрашивали на слушаниях по делу актера по ходатайству экс-адвоката Эльмана Пашаева.
Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.
На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.
Криминал,Происшествия,Эльман Пашаев,Михаил Ефремов,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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