Супруги уморили голодом миллионера ради наследства

Рикарды с 2006 года жили в сельском доме, принадлежавшем Сутерану. По версии следствия, они планировали обокрасть его престарелую мать Джой (Joy) и его самого. Для этого Линда Рикард подделала их завещания, чтобы после их смерти получить половину имения Джой, стоящего 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 160 миллионов рублей), и треть состояния Сутерана, составлявшего 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 367 миллионов рублей).